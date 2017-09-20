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В Свердловской области ухудшилось качество питьевой воды Сегодня в 17:12

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Но дышать – легче.

Доля свердловчан, обеспеченных доброкачественной питьевой водой, в 2016 году уменьшилась до 66,6%. В 2015 году их было 71,3% . Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году", передает "Уралинформбюро".

Ухудшение качества воды вызвано плохим состояние сетей, сказано в документе. Пробы воды не соответствуют нормам в Горноуральском, Каменском и Арамильском городских округах.

В целом в регионе сократилось потребление воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, а также сброс сточных вод, в том числе и загрязненных.

Кроме того, в прошлом году на 8% сократился объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Причины этого авторы доклада видят в природоохранных мероприятиях и уменьшении объемов производства. Повышенный уровень загрязнения воздуха остается в Краснотурьинске и Первоуральске, высокий — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Грязный воздух в этих городах – наиболее значимый риск для здоровья населения.

В 2016 году в регионе зафиксировано три чрезвычайные ситуации техногенного характера и 16 радиационных происшествий. Экологических последствий не было. Радиационная обстановка в области осталась удовлетворительной.

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