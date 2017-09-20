Профессионалы.

Потрогать жительниц Тюмени за грудь планируют врачи-маммологи в рамках проекта "Розовая ленточка". Регион присоединился к Всемирному месячнику по борьбе с раком груди, передает "Уралинформбюро".

Каждую субботу на протяжении месяца в одном из торговых центров Тюмени будет высаживаться "маммопатруль". 23 и 30 сентября он будет работать в ТРЦ "Кристалл", 7 октября - в "Премьере", 14 октября - в Сити молле".

Проект реализуют Областной центр медпрофилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины и департамент здравоохранения региона. Женщины смогут бесплатно пройти осмотр молочных желез (пальпация, визуальный осмотр), а после врачи проконсультируют их по основным факторам риска развития рака молочной железы.

Дополнительно будут организованы мастер-классы по самодиагностике образований молочной железы и правильному подбору женского белья.

Кроме того, каждая участница акции получит буклет с информацией о доступных в Тюменской области по полису ОМС видах онкоскрининговых программ, календарь женского цикла и другие полезные профилактические материалы.

Стоит отметить, что за 2016 год в Тюменской области было выявлено 639 новообразований молочной железы. Специалисты утверждают, что чем раньше у женщины обнаружат патологию, тем выше шансы полного излечения от заболевания.