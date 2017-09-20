В России.

В Ингушетии продолжительность жизни перевалила за 80 лет. По этому показателю республика заняла первое в России. Такие данные озвучила на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере вице-премьер Ольга Голодец.

"А средняя продолжительность жизни в России сейчас 72,5 года. И этот показатель тоже неплохой, ведь стран, где люди жили бы больше 70 лет на планете всего 55", - подчеркнула она.

Продолжительность жизни приближается к 80 годам во многих регионах, в том числе в Москве. Однако в части субъектов РФ - в основном на Дальнем Востоке - люди живут меньше, чем в среднем по стране, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на сегодня в России насчитывается 13,37 миллиона жителей старше 70 лет.