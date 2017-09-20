В Новом Уренгое.

Немецкие подростки из гимназии имени Фридриха посетили спортивно-оздоровительный комплекс ООО "Газпром добыча Ямбург". Визит состоялся в рамках международного проекта по обмену школьниками городов-побратимов Нового Уренгоя и Касселя.

На базе СОКа работает детско-юношеская спортивная школа "Ямбург", в будни которой юные иностранцы окунулись на полдня. Сначала им показали все залы комплекса, а потом предоставили возможность выбрать занятие на свой вкус.

Одним захотелось попробовать себя в восточных единоборствах, другим посетить бассейн, третьим – заняться теннисом. Сопровождающий группы, педагог Андреас Нолл заметил, что дворец спорта произвел на детей большое впечатление и очень им понравился.

Немецкая и российская гимназии сотрудничают уже десять лет. За это время участниками обменной программы стали более 100 детей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром добыча Ямбург".