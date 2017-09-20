×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Немецкие школьники побывали в ДЮСШ "Ямбург"Сегодня в 20:16

  • Текст

В Новом Уренгое.

Немецкие подростки из гимназии имени Фридриха посетили спортивно-оздоровительный комплекс ООО "Газпром добыча Ямбург". Визит состоялся в рамках международного проекта по обмену школьниками городов-побратимов Нового Уренгоя и Касселя.

На базе СОКа работает детско-юношеская спортивная школа "Ямбург", в будни которой юные иностранцы окунулись на полдня. Сначала им показали все залы комплекса, а потом предоставили возможность выбрать занятие на свой вкус.

Одним захотелось попробовать себя в восточных единоборствах, другим посетить бассейн, третьим – заняться теннисом. Сопровождающий группы, педагог Андреас Нолл заметил, что дворец спорта произвел на детей большое впечатление и очень им понравился.

Немецкая и российская гимназии сотрудничают уже десять лет. За это время участниками обменной программы стали более 100 детей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром добыча Ямбург".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×