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Екатеринбургскую школу №41 признали опасной для детейСегодня в 20:10

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Вердикт вынесли общественники и автоинспекторы.

Сотрудники ГИБДД признали ряд екатеринбургских школ опасными. Здания 84 из 163 учебных заведений примыкают к проезжей части. При этом возле некоторых из них отсутствуют ограждения, специализированные светофоры, искусственные дорожные неровности и дорожные знаки. Такие данные были озвучены на заседании городской думы 20 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе муниципального парламента.

Недочеты были выявлены и в ходе совместного рейда члена Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Мезенцева и автоинспекторов по школам Верх-Исетского района.

В частности, в районе СОШ №41 практически отсутствует освещение. Выход из учреждения находится напротив проезжей части и не огорожен забором, нет рядом и "лежачих полицейских". Однако на просьбы школы об устранении имеющихся нарушений и предписания ГИБДД администрация Екатеринбурга не реагирует.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе полицейского главка, совсем другая ситуация в школе №141. Если до прошлого года проход до учебного здания был небезопасен для детей, то сейчас пешеходный переход обустроили вне местного проезда. Практически решен вопрос установки соответствующих знаков и разметки.

Образцовым сотрудники ГИБДД назвали обустройство пришкольных территорий у образовательных учреждений №№121 и 202.

Стоит отметить, что за лето в Екатеринбурге было зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадал 21 ребенок. В большинстве случаев аварии происходили на пешеходных переходах.

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