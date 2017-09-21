В пяти комплектациях.

Компания Hyundai после пятилетнего перерыва возобновляет продажи автомобиля Sonata на российском рынке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе автоконцерна.

В 2012 году продажи модели в России были приостановлены из-за большого спроса на нее в США и Южной Корее. Мощности производства были перенаправлены на эти страны. Для россиян автомобиль заменили на i40, но большим спросом он не пользовался. Так, за 2017 год было продано лишь 255 автомобилей. Sonata же с начала 2000-х годов до прекращения продаж жители России приобрели порядка 19 000 раз.

Sonata будет представлена в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle и Business. Стоимость базовой составит 1,245 миллиона рублей.

Стоит отметить, что автомобили Hyundai входят в топ-5 самых продаваемых в России.