В Россию возвращается SonataСегодня в 09:45
- Текст
В пяти комплектациях.
Компания Hyundai после пятилетнего перерыва возобновляет продажи автомобиля Sonata на российском рынке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе автоконцерна.
В 2012 году продажи модели в России были приостановлены из-за большого спроса на нее в США и Южной Корее. Мощности производства были перенаправлены на эти страны. Для россиян автомобиль заменили на i40, но большим спросом он не пользовался. Так, за 2017 год было продано лишь 255 автомобилей. Sonata же с начала 2000-х годов до прекращения продаж жители России приобрели порядка 19 000 раз.
Sonata будет представлена в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle и Business. Стоимость базовой составит 1,245 миллиона рублей.
Стоит отметить, что автомобили Hyundai входят в топ-5 самых продаваемых в России.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:18
Евразия расколется на две части по Байкалу
Считают геологи.Сегодня в 12:09
Вторую партию екатеринбуржцев подключат к теплу
Первый этап завершился.Сегодня в 12:08
На екатеринбургском Эльмаше появится новый жилой комплекс
На месте ветхих зданий.Сегодня в 12:03
Челябинск ждет черно-белое "сражение" трейдеров
За шахматными досками.Сегодня в 11:56
Сотни детей-инвалидов голодали в Прикамье
Пока не вмешалась прокуратура.Сегодня в 11:52
Больше 4000 свердловчан отправятся служить
Этой осенью.Сегодня в 11:43
Курганский облсуд приговорил наркодилера к 23 годам "строгача"
За ввезенные в страну 174 килограмма героина.Сегодня в 11:42
Ямалец зарезал хозяйку кафе
И сдался полиции.Сегодня в 11:30
Главного свидетеля дела о пытках в тагильской ИК-5 вывезли в Сибирь
Сообщил правозащитник.Сегодня в 11:21
98-летний россиянин заразился ВИЧ
Половым путем.Сегодня в 11:08
На Среднем Урале рыбак зарубил приятеля
Дело дошло до суда.Сегодня в 10:49
Куйвашев повез ЭКСПО-заявку Екатеринбурга в Париж
Чтобы заполучить выставку 2025 года.Сегодня в 10:40
Топ-менеджеры Airbus оценили модернизацию ВСМПО
Прогулявшись по производству.Сегодня в 10:32
Отец клоуна Пеннивайза отмечает юбилей
Стивену Кингу - 70.Сегодня в 10:24
Автомобиль-"призрак" сбил 15-летнего екатеринбуржца
Водителя ищут.
Главные новости
- Сегодня в 11:56Сотни детей-инвалидов голодали в Прикамье
- Сегодня в 10:49Куйвашев повез ЭКСПО-заявку Екатеринбурга в Париж
- Сегодня в 10:22У гостиницы "Исеть" поменялся хозяин
- Сегодня в 09:31Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном доме
- 20 сентября в 21:31Кубок России вновь не покорился "Уралу"
Аналитика
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.