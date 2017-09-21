На скорости 350 километров в час.

Поездка из Пекина в Шанхай теперь занимает 4 часа 28 минут вместо 6 часов - между городами запустили самые быстрые в мире поезда.

Тестовые испытания новых составов начались в июле 2017 года: проверялись их безопасность и надежность на максимальной скорости, которая может достигать 400 километров в час. Поезда предыдущего поколения разгонялись до 300 километров в час, уточняет ТАСС.

Стоит отметить, что в Поднебесной построена самая протяженная в мире сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Ее длина составляет 22 тысячи километров.

Китайские инвесторы готовы вложить средства в развитие ВСМ и в России. В частности, привлечь капитал из КНР планируется для организации скоростного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском, передает "Уралинформбюро".

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