У гостиницы "Исеть" поменялся хозяинСегодня в 10:22
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Здание отдали области.
Екатеринбургскую гостиницу "Исеть", один из самых известных памятников конструктивизма, передали в собственность Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что передача происходит по предложению Минэкономразвития РФ и по согласованию с Министерством культуры РФ и свердловским правительством
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с просьбой о передаче здания в сентябре 2016 года. По мнению экспертов, это подарит памятнику культуры вторую жизнь.
"Здание требует серьезной реконструкции. Крыша там в хорошем состоянии, а балконы и перекрытия на 10 этаже нужно менять. Если "Исеть" перейдет на баланс области, на такой капремонт будет легче найти деньги", - рассказала ранее "Уралинформбюро" архитектор и реставратор Лариса Шашкина, в свое время составлявшая акт технического состояния этого памятника.
В 2016 году "Исеть" вошла в список приоритетных для сохранения объектов авангарда, составленный федеральным Минкультом. Два года назад на площадке гостиницы прошла III Уральская индустриальная биеннале. После чего была подана заявка на включение "Исети" в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
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