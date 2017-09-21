×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


У гостиницы "Исеть" поменялся хозяинСегодня в 10:22

  • Текст

Здание отдали области.

Екатеринбургскую гостиницу "Исеть", один из самых известных памятников конструктивизма, передали в собственность Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что передача происходит по предложению Минэкономразвития РФ и по согласованию с Министерством культуры РФ и свердловским правительством

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с просьбой о передаче здания в сентябре 2016 года. По мнению экспертов, это подарит памятнику культуры вторую жизнь.

"Здание требует серьезной реконструкции. Крыша там в хорошем состоянии, а балконы и перекрытия на 10 этаже нужно менять. Если "Исеть" перейдет на баланс области, на такой капремонт будет легче найти деньги", - рассказала ранее "Уралинформбюро" архитектор и реставратор Лариса Шашкина, в свое время составлявшая акт технического состояния этого памятника.

В 2016 году "Исеть" вошла в список приоритетных для сохранения объектов авангарда, составленный федеральным Минкультом. Два года назад на площадке гостиницы прошла III Уральская индустриальная биеннале. После чего была подана заявка на включение "Исети" в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Ранее по теме:
Москва "подарит" гостиницу "Исеть" свердловским властям
Свердловские власти просят у Путина "Исеть"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×