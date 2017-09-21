Больше 4000 свердловчан отправятся служитьСегодня в 11:52
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Этой осенью.
1 октября 2017 года в России стартует осенний призыв на военную службу. Отдавать долг Родине отправятся 4 169 жителей Среднего Урала.
Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, четверть призывников останется в Центральном военном округе. Еще треть поедет на Дальний Восток и в Забайкалье, а остальные будут служить в Ленинградской и Ростовской областях.
Исполняющий обязанности вице-губернатора Азат Салихов призвал усилить контроль над медосмотрами призывников. В частности, обеспечить их иммунизацию. "На областном сборном пункте в Егоршино должно быть организовано флюорографическое обследование призывников, и предусмотрено оказание неотложной медицинской помощи", – подчеркнул он.
По словам Салихова, Свердловская область – один из ведущих поставщиков солдат-срочников для вооруженных сил России. В ходе весеннего призыва 2017 года регион успешно выполнил норму, установленную Министерством обороны РФ, отправив в армию 4 116 человек.
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