Этой осенью.

1 октября 2017 года в России стартует осенний призыв на военную службу. Отдавать долг Родине отправятся 4 169 жителей Среднего Урала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, четверть призывников останется в Центральном военном округе. Еще треть поедет на Дальний Восток и в Забайкалье, а остальные будут служить в Ленинградской и Ростовской областях.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Азат Салихов призвал усилить контроль над медосмотрами призывников. В частности, обеспечить их иммунизацию. "На областном сборном пункте в Егоршино должно быть организовано флюорографическое обследование призывников, и предусмотрено оказание неотложной медицинской помощи", – подчеркнул он.

По словам Салихова, Свердловская область – один из ведущих поставщиков солдат-срочников для вооруженных сил России. В ходе весеннего призыва 2017 года регион успешно выполнил норму, установленную Министерством обороны РФ, отправив в армию 4 116 человек.