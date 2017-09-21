Пока не вмешалась прокуратура.

Юные пермяки с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Верещагинском муниципальном районе, вопреки закону были лишены питания в учебных заведениях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в 19 учреждениях, расположенных на территории района, обучаются 445 несовершеннолетних инвалидов. Тем, кто посещает заведения, по закону полагается ежедневное бесплатное двухразовое питание, учащимся на дому – сухой паек или денежная компенсация. Однако соответствующих муниципальных нормативных актов администрацией района своевременно принято не было.

Урегулирована ситуация была только после прокурорской проверки и внесения предписания о необходимости устранить нарушения главе Верещагинского района Сергею Кондратьеву.