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Сотни детей-инвалидов голодали в ПрикамьеСегодня в 11:56

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Пока не вмешалась прокуратура.

Юные пермяки с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Верещагинском муниципальном районе, вопреки закону были лишены питания в учебных заведениях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в 19 учреждениях, расположенных на территории района, обучаются 445 несовершеннолетних инвалидов. Тем, кто посещает заведения, по закону полагается ежедневное бесплатное двухразовое питание, учащимся на дому – сухой паек или денежная компенсация. Однако соответствующих муниципальных нормативных актов администрацией района своевременно принято не было.

Урегулирована ситуация была только после прокурорской проверки и внесения предписания о необходимости устранить нарушения главе Верещагинского района Сергею Кондратьеву.

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