Первый этап завершился.

В столице Среднего Урала 21 сентября 2017 года стартовал второй этап отопительного сезона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, до 25 сентября тепло появится в домах жителей Железнодорожного, Орджоникидзевского, Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга, а также Березовского и Верхней Пышмы.

Первый этап отопительного сезона в столице Среднего Урала завершился 20 сентября. На сегодня теплом обеспечены свыше 690 домов и 181 социальный объект: садики, школы и медучреждения.

Энергетики напоминают, что график подключения может корректироваться. Так, вместо ряда домов на ВИЗе и Юго-Западе, запланированных на первый этап, были подключены потребители района Эльмаш, запланированные на второй.

Что касается Свердловской области, то, по данным регионального МинЖКХ, на 21 сентября теплом обеспечено 40% жилфонда и 70% учреждений социальной сферы. В регионе отапливается около 32,2 миллиона квадратных метров жилья и 4087 учреждений соцкультбыта.

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