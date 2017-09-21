Евразия расколется на две части по БайкалуСегодня в 12:18
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Считают геологи.
Через 20 миллионов лет Евразия расколется напополам по Байкалу. На месте озера появится новый океан. Такое предположение сделали исследователи из Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского государственного университета, передает "Уралинформбюро".
Сибирские ученые занимаются восстановлением истории крупнейшего пресного водоема России и прогнозами на его будущее. Геологи изучили тектонические процессы и обобщили данные, полученные другими исследователями. Выяснилось, что в земной коре посередине континента есть огромный раскол. Как пишет журнал "Наука в Сибири", постепенно трещина расширяется и, при условии неизменной геодинамической обстановки, Евразия разобьется на две части, а вместо Байкала появится новый океан.
Стоит отметить, что раньше ученые не проводили полного обзора рифтовой зоны озера: изучались только отдельные ее части, а обобщение делалось только по впадине самого водоема.
Также стало известно, что до появления Байкальского раскола на его месте существовала система впадин. Несколько десятков миллионов лет она развивалась спокойно, но затем скорости тектонических движений резко выросли. Ландшафт стал меняться.
Сейчас горы вокруг озера продолжают быстро расти: они прибавляют в среднем по 5-6 миллиметров в год.
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