Катастрофически.

В Курганской области наблюдается острая нехватка средств для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Финансирование в 2017 году на всех уровнях было существенно снижено.

"Лаборатория диагностирования нашего медучреждения профинансирована на 23% меньше, чем годом раньше", - сообщила главврач Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Сагайдак на Уральском форуме по вопросам ВИЧ.

Сейчас в Зауралье проживает более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных, передает "Уралинформбюро". По данным за 2016 год, Курганская область заняла 15-е место в списке самых зараженных регионов России.