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Пункты обогрева спасут от смерти на перевале ДятловаСегодня в 15:21

  • Текст

Туристов.

На перевале Дятлова появятся пункты обогрева для туристов. Проект их установки разработал общественный фонд "Памяти группы Дятлова". Реализовать его планируется на бюджетные средства с привлечением частных инвестиций. Но сначала документ предстоит рассмотреть свердловскому Заксобранию, пишет ТАСС.

Нововведение позволит в разы сократить количество трагедий на горе Холатчахль, которую массово посещают искатели приключений и путешественники.

Подобные бесплатные пункты обогрева, где можно приготовить пищу или переждать непогоду, существуют за границей.

Стоит отметить, что туристы довольно часто гибнут на перевале Дятлова. Последний несчастный случай произошел 18 сентября - по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Для эвакуации трупа были задействованы спасатели и спецтехника, передает "Уралинформбюро".

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