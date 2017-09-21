За грубые нарушения.

Правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах для недобросовестных управляющих многоквартирных домов. Максимальное наказание составит 350 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Госдумы, в пояснительной записке к документу сказано, что он вводит отдельный состав административного преступления: управление многоквартирными домами с грубыми нарушениями.

Должностные лица, совершившие такие преступления, будут оштрафованы на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или отстранены от деятельности на срок до трех лет. К индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам отнеслись более строго: минимальной суммой их наказания станут 300 тысяч рублей.

Определять "степень тяжести" будут с помощью Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Его утвердит правительство.