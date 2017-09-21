×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Недобросовестных управдомов начнут штрафоватьСегодня в 16:21

  • Текст

За грубые нарушения.

Правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах для недобросовестных управляющих многоквартирных домов. Максимальное наказание составит 350 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Госдумы, в пояснительной записке к документу сказано, что он вводит отдельный состав административного преступления: управление многоквартирными домами с грубыми нарушениями.

Должностные лица, совершившие такие преступления, будут оштрафованы на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или отстранены от деятельности на срок до трех лет. К индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам отнеслись более строго: минимальной суммой их наказания станут 300 тысяч рублей.

Определять "степень тяжести" будут с помощью Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Его утвердит правительство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×