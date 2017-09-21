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Пятая доля российских ВИЧ-инфицированных живет в УрФОСегодня в 15:47

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"Лидер" – Свердловская область.

Каждый пятый ВИЧ-инфицированный россиянин – уралец. Наивысшая пораженность населения в Свердловской области. Каждый год в регионе фиксируются 7 тысяч новых случаев заражения. Об этом сообщили эксперты на Уральском форуме по вопросам ВИЧ, который прошел 21 сентября в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Как отметила заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Инга Латышева, тестированием на ВИЧ в Свердловской области охвачены 24% населения. Общероссийский показатель – 20,5%. Терапию в регионе получают 44% всех выявленных ВИЧ-инфицированных. В среднем по стране – 30%.

Всего в России сейчас около 900 000 ВИЧ-инфицированных. Количество новых случаев растет ежегодно. Самыми уязвимыми группами остаются наркоманы, проститутки и гомосексуалисты.

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