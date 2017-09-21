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Трассу смерти на Среднем Урале "обрядят" в новый асфальтСегодня в 16:39

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За 54 миллиона рублей.

Серовский тракт, который в народе называют "трассой смерти", отремонтируют в следующем году. Ремонтом займется управляющая компания "Малахит" из Полевского. Привести в порядок 6,2 километра дороги к 20 августа 2018 года она обязалась за 54 116 433 рубля. Итоги аукциона, объявленного ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", опубликованы на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

В рамках контракта, изначально стоившего 71 963 342 рубля, победителю предстоит "закатать" разбитые участки на территориях городского округа Верхняя Тура и Кушвинского ГО асфальтобетоном. Также он должен очистить и подновить русла и сами водопропускные трубы, а затем нанести дорожную разметку краской и термопластиком со световозвращающими стеклошариками.

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