За 54 миллиона рублей.

Серовский тракт, который в народе называют "трассой смерти", отремонтируют в следующем году. Ремонтом займется управляющая компания "Малахит" из Полевского. Привести в порядок 6,2 километра дороги к 20 августа 2018 года она обязалась за 54 116 433 рубля. Итоги аукциона, объявленного ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", опубликованы на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

В рамках контракта, изначально стоившего 71 963 342 рубля, победителю предстоит "закатать" разбитые участки на территориях городского округа Верхняя Тура и Кушвинского ГО асфальтобетоном. Также он должен очистить и подновить русла и сами водопропускные трубы, а затем нанести дорожную разметку краской и термопластиком со световозвращающими стеклошариками.