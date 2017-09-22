Not all heroes wear a cape. pic.twitter.com/PghvEseFZr— D Attenborough (@Attenboroughs_D) 16 сентября 2017 г.
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По версии "Уралинформбюро".
1. Дрожь земли
Мощное землетрясение, произошедшее в Мексике, унесло почти 300 жизней. Были разрушены десятки зданий, без электричества остались почти 4 миллиона человек.
Эпицентр подземных толчком находился в 111 километрах к югу от Мехико, очаг залегал на глубине 57 километров.
2. "Расстрел" журналистов
Появившийся в Сети ролик якобы о "расстреле" журналистов на учениях "Запад-2017" наделал немало шума. Однако Минобороны РФ оперативно расставило все точки над "i". По данным ведомства, в соцсети попало видео, снятое в другое время - в ходе отработки экипажами Ка-52 поражения наземных целей в рамках летно-тактического учения. Тогда система наведения одного из вертолетов ошибочно захватила цель - неуправляемая ракета попала в грузовик. Люди не пострадали.
3. "Мурзилки" воспели "Матильду"
Ведущие "Авторадио" ударили песней по "увлечению" власть имущих "Матильдой". За обсуждением фильма Алексея Учителя, якобы оскорбляющего чувства верующих, чиновники не видят насущных проблем населения.
4. Небесные переливы
Северное сияние расцветило небо в Ирбитском районе Свердловской области. Всполохи в небе, вспыхивавшие несколько ночей подряд, вызвала сильная геомагнитная буря. Обычно красочное природное явление можно наблюдать в более высоких широтах.
5. 11 спасенных утят
Утка вывела потомство на козырьке входной группы здания. Когда утятам пришла пора учиться плавать, их мама легко слетела вниз, недолго думая малыши решили последовать за ней. И все закончилось бы, скорее всего, печально, если бы не прохожий. Мужчина ловко поймал всех 11 птенцов, и они вместе с уткой отправились к ближайшему водоему.
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