На 15%.

Количество ДТП в Свердловской области в 2017 году сократилось на 15%. Способствовал этому, по мнению специалистов, активный ремонт дорог. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и связи региона Василий Старков.

На дорогах Среднего Урала реализуется проект "Безопасные и качественные дороги". Он объединяет усилия федеральных, региональных и муниципальных дорожных ведомств для повышения качества дорожной инфраструктуры. В проект вошли 1300 километров свердловских дорог. Из них 613 километров – уличная сеть Екатеринбурга, 426 километров – федеральные трассы, 260 – региональные дороги, которые соединяют столицу региона с городами спутниками.

На реализацию проекта в 2017 году направлено 2,7 миллиарда рублей. 1,7 миллиарда из них – деньги из федерального бюджета. Работы, запланированные на нынешний год, выполнены на 80%. Закончены они будут к 20 октября, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ремонт еще ведется на четырех дорогах федерального значения: Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Челябинск, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Шадринск – Курган.

В Екатеринбурге работы проводились на 49 участках дорог. Ремонт проезжей части продолжается на Машиностроителей, дублере Сибирского тракта и на проспекте Ленина.

При подготовке к следующему сезону дорожники использовали обратную связь с екатеринбуржцами. Горожане размещали запросы на портале Общероссийского народного фронта. Топ-10 "убитых" дорог вошли в план ремонта на следующий год.