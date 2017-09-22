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От России на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" будет выдвинута лента Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Об этом сообщил продюсер картины Александр Роднянский, принимавший участие в заседании Российского оскаровского комитета.

"Самое главное, это вопрос не в том, что выбирают лучший русский фильм года, это было бы бессмысленно. Для всех блистательных профессионалов, которые входят в комитет, это было бы невозможно. Выбирали российский фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду", - цитирует Роднянского ТАСС.

Ранее сообщалось, что на выдвижение от России претендуют 4 фильма: "Нелюбовь", "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и скандально известная "Матильда" Алексея Учителя, передает "Уралинформбюро".

Премьера ленты "Нелюбовь" в России состоялась 1 июня 2017 года. До этого она была удостоена приза жюри на 70-м Каннском международном фестивале.

Стоит отметить, что российские фильмы трижды получали "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм": "Война и мир" Сергея Бондарчука в 1968 году, "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова в 1981-м и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова в 1994-м. Совсем недавно боролся за награду и Андрей Звягинцев – его "Левиафан" представлял Россию в 2015 году.