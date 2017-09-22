Екатеринбург в "День без авто" встал в пробкиСегодня в 08:56
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Отказ чиновников от машин не помог.
Жители Екатеринбурга традиционно проигнорировали ежегодную акцию "День без автомобиля". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", утром 22 сентября в уральской столице наблюдаются 7-балльные заторы.
Самые масштабные пробки в настоящее время наблюдаются на проспекте Ленина в сторону УрФУ, на Челюскинцев перед Макаровским мостом со стороны Уралмаша, на Восточной в сторону Малышева, на Куйбышева от Серафимы Дерябиной в сторону 8 Марта.
Ранее в беседе с "Уралинформбюро" ряд представителей региональной власти сообщили, что поддерживают акцию, но из-за рода своей деятельности присоединиться к ней вряд ли смогут. Председатель комитета свердловского ЗакСо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова при этом предположила, что пробок может стать меньше: "Хорошо, если в пределах города это делать, а если ехать, например, в Староуткинск, не знаю, может ли это получиться. Возможно, кто в городе в этот день будет работать, присоединится к акции. Возможно, пробок хотя бы на один день в городе не будет".
Накануне пресс-служба мэрии Екатеринбурга обнародовала имена чиновников, собиравшихся отказаться на день от авто. В перечень вошли: заместители главы администрации Евгений Архипов, Владимир Боликов и Сергей Тушин, председатель избирательной комиссии уральской столицы Илья Захаров, председатель счетной палаты Екатеринбурга Алексей Бубнов, председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич, начальник отдела по работе со СМИ Владимир Тищенко, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин и его заместитель Александр Злобин.
Стоит напомнить, что акция "День без автомобиля" проходит на территории всей России. Она предполагает передвижение на велосипеде, общественном транспорте или пешком.
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