×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург в "День без авто" встал в пробкиСегодня в 08:56

  • Текст

Отказ чиновников от машин не помог.

Жители Екатеринбурга традиционно проигнорировали ежегодную акцию "День без автомобиля". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", утром 22 сентября в уральской столице наблюдаются 7-балльные заторы.

Самые масштабные пробки в настоящее время наблюдаются на проспекте Ленина в сторону УрФУ, на Челюскинцев перед Макаровским мостом со стороны Уралмаша, на Восточной в сторону Малышева, на Куйбышева от Серафимы Дерябиной в сторону 8 Марта.

Ранее в беседе с "Уралинформбюро" ряд представителей региональной власти сообщили, что поддерживают акцию, но из-за рода своей деятельности присоединиться к ней вряд ли смогут. Председатель комитета свердловского ЗакСо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова при этом предположила, что пробок может стать меньше: "Хорошо, если в пределах города это делать, а если ехать, например, в Староуткинск, не знаю, может ли это получиться. Возможно, кто в городе в этот день будет работать, присоединится к акции. Возможно, пробок хотя бы на один день в городе не будет".

Накануне пресс-служба мэрии Екатеринбурга обнародовала имена чиновников, собиравшихся отказаться на день от авто. В перечень вошли: заместители главы администрации Евгений Архипов, Владимир Боликов и Сергей Тушин, председатель избирательной комиссии уральской столицы Илья Захаров, председатель счетной палаты Екатеринбурга Алексей Бубнов, председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич, начальник отдела по работе со СМИ Владимир Тищенко, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин и его заместитель Александр Злобин.

Стоит напомнить, что акция "День без автомобиля" проходит на территории всей России. Она предполагает передвижение на велосипеде, общественном транспорте или пешком.

Ранее по теме:
Екатеринбургские чиновники пересядут на автобусы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×