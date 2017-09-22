Спектрометра.

Вычислить контрафактное спиртное поможет разработка ученых из Университета Манчестера. Портативное устройство SORS, работающее по принципу рамановской спектроскопии, может определять химический состав содержимого практически любых емкостей, передает "Уралинформбюро".

Лазерный луч пропускают через вещество и анализируют изменения в частоте излучения, происходящие из-за неупругого рассеивания света на молекулах, пишет журнал Nature.

Детектор уже опробовали почти на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, также исследовали 40 контрафактных продуктов. Оказалось, что прибор может не только выявлять "паленку", но и различать разные бренды виски и измерять содержание спирта в напитках.

По словам руководителя исследования, профессора Роя Гудакра, подделка продуктов питания и напитков имеет очень серьезные серьезные медицинские, экономические и социальные последствия, особенно когда речь заходит об алкогольной продукции. Важной частью обеспечения доверия потребителей является подлинность и чистота продуктов".