×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Определять "паленку" научились с одного взглядаСегодня в 09:38

  • Текст

Спектрометра.

Вычислить контрафактное спиртное поможет разработка ученых из Университета Манчестера. Портативное устройство SORS, работающее по принципу рамановской спектроскопии, может определять химический состав содержимого практически любых емкостей, передает "Уралинформбюро".

Лазерный луч пропускают через вещество и анализируют изменения в частоте излучения, происходящие из-за неупругого рассеивания света на молекулах, пишет журнал Nature.

Детектор уже опробовали почти на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, также исследовали 40 контрафактных продуктов. Оказалось, что прибор может не только выявлять "паленку", но и различать разные бренды виски и измерять содержание спирта в напитках.

По словам руководителя исследования, профессора Роя Гудакра, подделка продуктов питания и напитков имеет очень серьезные серьезные медицинские, экономические и социальные последствия, особенно когда речь заходит об алкогольной продукции. Важной частью обеспечения доверия потребителей является подлинность и чистота продуктов".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Под градусом»

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×