И дождливые дни.

Ночные заморозки на Среднем Урале в грядущий уик-энд будут сопровождаться снегом. Осадки ожидаются 22-24 сентября в северных и горных районах региона. Столбики термометров упадут до минус 3 градусов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем будет немного теплее. Воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов, местами пройдут небольшие дожди, возможно, со снегом. Ветер ожидается северный с порывами до 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге днем в пятницу и субботу будет до 11 градусов выше нуля, осадков не ожидается. Ночью подморозить до нуля. В воскресенье похолодает до плюс 6, с ночи зарядит дождь.