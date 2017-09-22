Два поселка остались без "связи".

Прокуратура Свердловской области обязала администрацию Талицкого городского округа и Вновь-Юрмытскую управу отремонтировать мост через реку Юрмыч. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Строение – единственная дорога, связывающая деревню Заречную и село Вновь-Юрмытское. В Заречной проживает 151 человек, из них 27 детей.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мост протяженностью 40 метров находится в аварийном состоянии и представляет опасность для автомобилистов и пешеходов. Пешеходная часть сооружения, положенная на старый полуобрушившийся мост, наклонилась. В паводковый период вода раскачивает его. Кроме того, по этому же мосту проезжают машины пожарных и скорых.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. На ремонт моста властям дали полгода.