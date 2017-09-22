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Ряды российской армии пополнят "Терминаторы"Сегодня в 10:33

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Из Нижнего Тагила.

В Вооруженные силы РФ в 2018 году будет поставлено свыше 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", созданных на "Уралвагонзаводе", сообщает "Уралинформбюро".

Госконтракт с "Ростехом", под крыло которого нижнетагильское предприятие перешло в конце 2016 года, был заключен на недавнем форуме "Армия-2017". "Работа по исполнению принятых обязательств уже организована и ведется", - сообщили "Интерфаксу" в корпорации.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнем и высокую маневренность. Она предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях.

БМПТ, которую получит российская армия, будет на узлах и агрегатах танка Т-90A.

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