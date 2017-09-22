В выходные.

В Екатеринбурге автобусы, курсирующие по маршрутам №13 и №60, изменят схему движения в выходные. Это связано со строительством сети теплоснабжения на улице Стрелочников, сообщили "Уралинформбюро" в Муниципальном объединении автобусных предприятий.

Работы пройдут в 2 этапа: 23-24 сентября и 30 сентября-1 октября 2017 года.

Автобусы 13-го маршрута "Площадь 1905 года – ДМБ №9" поедут до остановки "ДМБ №9". Автобусы 60-го маршрута "ТРЦ Карнавал – Синие Камни" будут идти по улицам Челюскинцев, Стрелочников, переулку Невьянский, вновь Стрелочников, Гражданской, Машинистов, Готвальда и далее по маршруту.

Остановка "Вокзальная" в сторону "ДМБ №9" переносится на ул. Вокзальная,12. Временно отменяются остановочные пункты "Стрелочников", "Готвальда-Черепанова", "Управление дороги" и "Готвальда".