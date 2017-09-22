Градоначальник "очень рад".

Ямы на автодорогах Качканара украсили портретами мэра Сергея Набоких. Соответствующей фотографией поделился на своей странице во "ВКонтакте" сам градоначальник, передает "Уралинформбюро".

"Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им все-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета", - отметил Набоких в сопроводительной подписи к снимку.

При этом мэр заявил, что проведены "очень большие и серьезные работы по дорожному ремонту и строительству", но момент, когда абсолютно все дороги будут приведены в идеальное состояние, из-за дороговизны работ наступит "ни сегодня и ни завтра".

"Ищите ямы, следопыты, обозначайте. Но лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным дорогам, которых уже достаточно много", - подытожил глава Качканара.

Публикацию Сергея Набоких спустя некоторое время прокомментировал депутат местной думы Сергей Курильченко, подчеркнувший, что "ямы есть и будут".

"Виновата в том не конкретная эта "фотография", тут совокупность причин и фотографий. Я бы еще и коллективный портрет разместил группы ответственных до безответственности товарищей (естественно с моим участием, а то как же...)", - заметил народный избранник.

Стоит отметить, что работа качканарских властей в сфере дорожного ремонта не раз вызывала недовольство горожан и ГИБДД. Пару лет назад правоохранителям даже пришлось закрывать отрезок в несколько сот метров главной городской магистрали – улицы Свердлова из-за выкопанного на обочине рва метровой глубины. Работа по его обустройству велась несколько месяцев, асфальт в итоге был уложен в подтаявший снег.