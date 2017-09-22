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Екатеринбуржцев приглашают в "Ливерпуль"Сегодня в 13:48

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На два тест-драйва за раз.

23 сентября 2017 года екатеринбуржцы смогут изучить загородный район "Ливерпуль". Последний в этом сезоне день открытых дверей начнется в полдень.

Все желающие узнать, как живется в "британских" домах, смогут пообщаться с их обитателями. Кроме того, представители застройщика обещают ответить на любые вопросы о покупке недвижимости в районе и показать его благоустроенную территорию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс", сейчас в продаже осталось жилье с черной и чистовой отделкой, а также уже обставленное мебелью. Площадь помещений варьируется от 105 до 167 квадратных метров, а цена стартует от 4,55 миллиона рублей.

Стоит отметить, что гости "Ливерпуля" смогут не только заглянуть в таунхаусы, но и протестировать новые автомобили Nissan X-Trail и Nissan Murano. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону (343) 286-5000.

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