Спиленное дерево упало на провода.

Жителей города Аша (Челябинская область) без света оставили "черные лесорубы". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

21 сентября 2017 года произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет – Симская Т-1 и 2 ц". Без электроснабжения, по уточненным данным, остались почти 18 тысяч горожан.

Прибывшие на место энергетики обнаружили спиленное дерево на проводах. "Черные лесорубы" с места происшествия скрылись.

Электроснабжение жителей города было восстановлено в тот же день в 17.39. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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