Ради природы.

22 сентября в рамках экологических акций "День без автомобиля" и "На работу на велосипеде" сотрудники новоуренгойского офиса ООО "Газпром добыча Ямбург" отказались от личного автотранспорта.

Все, кто добрался до рабочего места на общественном транспорте или пришел пешком, получили сувениры с экосимволикой: флажки, зеленые ленточки, шарики и кепки, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью компании. Все присоединившиеся

Некоторые сотрудники Общества особенно отличились. Несмотря на минусовую температуру и первый снег, выпавший в городе, члены Актива молодежи пересели на велосипеды.

Традиция однодневного отказа от личных автомобилей ради помощи природе зародилась в 1998 году во Франции. Через несколько лет к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

Стоит отметить, что ООО "Газпром добыча Ямбург" участвует в акции в четвертый раз.