Для кражи банковских данных.

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую модификацию мобильного банковского троянца Svpeng, который научился записывать нажатия клавиш на устройстве. Программа крадет данные банковских карт с помощью функций Android для людей с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе компании.

Svpeng распространяется через вредоносные веб-сайты под видом Flash-плеера. После активации вирус запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями. Приобретая их, он также получает доступ к интерфейсу других приложений и возможность делать скриншоты экрана, когда пользователь набирает что-либо на виртуальной клавиатуре. После этого данные попадают к мошенникам.

Уточняется, что большинство атак было совершено на мобильники россиян (29%), немцев (27%) и турков (15%), передает "Уралинформбюро".

В середине августа 2017 года телефоны россиян атаковала новая модификация банковского троянца Faketoken. Нападению подверглись те смартфоны, где установлены мобильные приложения по вызову такси и оплаты штрафов, а также сервисы по бронированию авиабилетов и гостиниц.

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