С орбиты.

В ночь на 22 сентября 2017 года командир Международной космической станции Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсетях снимок столицы Южного Урала. Фотография была сделана с борта МКС.

"А это Челябинск. Челябинские энергетики настолько суровые, что город можно увидеть даже из космоса", - гласит подпись к ней.

Сегодня передачу электроэнергии и электроснабжение потребителей южноуральской столицы осуществляет производственное отделение "Челябинские городские электрические сети". Оно является структурным подразделением "Челябэнерго" - филиала ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний "Россети").

В эксплуатации Челябинских городских электрических сетей находятся 26 подстанций 220, 110, 35 кВ установленной мощностью силовых трансформаторов 1145,5 МВА, более 1260 трансформаторных и распределительных пунктов установленной мощностью силовых трансформаторов 825,8 МВА, порядка 1800 километров кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ и 500 километров воздушных ЛЭП 0,4-35кВ.

Полноценное функционирование электросетевого комплекса обеспечивают 5 районов Челябинских городских электрических сетей (РЭС) - Центральный, Ленинский, Тракторозаводский, Курчатовский и Советский. Они отвечают за эксплуатацию оборудования распределительной сети 04,-6-10 кВ. Для оперативного обслуживания подстанций 220, 110 и 35 кВ чуть более 6 лет назад был создан высоковольтный район (ВВР), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

В целом Челябинский городской округ общей площадью 338 квадратных километров с населением более 1 156 000 человек обслуживают более 640 сотрудников Челябинских городских электрических сетей.