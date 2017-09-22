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Улицу Фурманова в Екатеринбурге открыли раньше срокаСегодня в 13:49

По требованию ГИБДД.

На улице Фурманова в Екатеринбурге после двухмесячного перекрытия подрядчики открыли проезд для автомобилистов. Движение возможно на одной полосе из четырех и только в одно направление, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Энергетики сделали это после предписания ГИБДД по Свердловской области. Соседние улицы оказались слишком загружены из-за долгого ремонта. Изначально открыть участок от Серова до Московской планировалось 7 октября.

В ГИБДД посчитали, что сроки затянуты, а работы ведутся медленно. Чтобы уложиться в новые сроки, последние дни подрядчикам пришлось работать во внеурочное время. В противном случае им грозил штраф в 300 000 рублей. Но на этом требования ГИБДД не закончились. Инспекция требует открыть еще одну полосу для движения в течение пяти дней.

Сложная ситуация на дорогах Екатеринбурга из-за ремонта сохраняется и в других районах города. Так, ГИБДД не довольна сроками и скоростью работ на перекрестке Первомайской и Мамина-Сибиряка, Посадкой и Белореченской и на Ленина.

Из-за ремонта на главном проспекте Екатеринбурга ГИБДД даже попросили городские власти отложить работы на Макаровском мосту. "Иначе могло получится, что некоторые люди даже не смогут выехать из своих дворов", – пояснил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Анна Сегодня в 15:29

Из-за ремонта на главном проспекте Екатеринбурга ГИБДД даже попросили городские власти отложить работы на Макаровском мосту. И что отложили? Нет, конечно. Сегодня утром просто ад там был, еще светофор отключили на Гражданской-Челюскинцев. Не проехать, не пройти.

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