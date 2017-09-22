Екатеринбургские чиновники принимают жалобы на школьные поборыСегодня в 13:41
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В течение недели.
Департамент образования Екатеринбурга 22 сентября 2017 года открывает горячую линию, куда можно пожаловаться на поборы в школах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Линия будет работать по 29 сентября. Позвонить можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00 по телефонам: 371-65- 64; 371-74-36;371-25-12; 304-12-56; 304-12-54.
По данным Общественной палаты РФ, также проводившей сбор родительских жалоб, чаще всего родителей просят сдавать деньги на рабочие тетради и учебники, охрану, ремонт класса и школы. В числе менее распространенных трат - озеленение территории, покупка штор, парт, посуды в столовую и стола для учителя.
Ранее начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева призвала прекратить называть финансовую помощь родителей поборами: "Ребенок – это дорогое удовольствие. И, когда родители принимали решение о расширении семьи, они должны были понимать, что это потребует расходов. Государство не должно в полной мере обеспечивать его развитие".
По ее словам, проблема нехватки финансирования школ по-прежнему существует. Однако помощь должна оказываться только на добровольной основе, по договору и безналичным расчетом.
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Идите, школьники, пешком!
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Екатерина Сибирцева, за ваши высказывания, вас следует лишить вашей должности, вы ей НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ!!! Ваши высказывания: ...Ранее начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева призвала прекратить называть финансовую помощь родителей поборами: "Ребенок – это дорогое удовольствие. И, когда родители принимали решение о расширении семьи, они должны были понимать, что это потребует расходов. Государство не должно в полной мере обеспечивать его развитие". - ПРОТИВОРЕЧАТ Конституции РФ и позиции В.В. Путина по данному вопросу!!! А так-же смахивает на покровительство коррупции в сфере образования! Вы НЕ компетентны, а значит меняйте место работы!!
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