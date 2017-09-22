Сначала тест - потом ремонт.

С наступлением осени многим хочется перемен в жизни: продать машину, сменить имидж или начать ремонт в квартире. Не спешите делать его самостоятельно, если не уверены в своих строительных навыках. Готовы ли вы в прорабы или хотя бы в подмастерья, определит тест "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: leroymerlin.ru