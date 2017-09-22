"Уральские авиалинии" под Новый год полетят в ВаршавуСегодня в 16:32
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Из Домодедово.
С 27 декабря 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает новый рейс, соединяющий Москву и Варшаву. До 10 января 2018 года отправиться в столицу Польши можно будет в любой день, кроме вторника и субботы. С 11 января вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит два часа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, путешествие в одну сторону обойдется минимум в 115 евро, туда-обратно – в 235 евро (с учетом всех сборов). Приобрести билеты можно на сайте компании, в авиакассах, call-центре по номеру 8-800-7700-262 или мобильном приложении.
Варшава, как и любой город с историей, стремится идти в ногу со временем, не теряя своей индивидуальности. Именно эту "изюминку" видят и чувствуют туристы, гуляя по узким улочкам Старого города среди разноцветных домов и маленьких уютных площадей. Чтобы увидеть все красоты города, нужно подняться на башню костела святой Анны у Замковой площади или на крышу Дворца культуры и науки.
Парк Королевские Лазенки, сад на крыше библиотеки Варшавского университета, центр науки "Коперник" стоит посетить обязательно. Однако главная задача для каждого путешественника – пройти маршрут Шопена, который сопровождается музыкальными лавочками и картой мест, где композитор любил бывать.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - июль 2017 года. По итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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