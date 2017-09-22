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В свердловских муниципалитетах повысится плата за детсадыСегодня в 15:36

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После Нового года.

С 1 января 2018 года в муниципалитетах Свердловской области повысится плата за детские сады. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства образования, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

Согласно документу, стоимость пребывания в ДОУ вырастет с 1 января 2018 года не более чем на 4%.

"Максимум плата увеличится на 200 рублей. Рост связан с инфляцией. Это происходит каждый год. Муниципалитеты подают заявки, указывают экономически обоснованную стоимость посещения. В этом году такие заявки подали не все территории. Например, в Екатеринбурге отказались от повышения платы", - прокомментировали в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Предыдущее постановление регионального правительства о максимальном размере платы за детсады было принято весной 2016 года. Сейчас стоимость посещения ДОУ в Екатеринбурге составляет 2 980 рублей в месяц.

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