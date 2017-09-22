И получат гранты.

Театры Екатеринбурга открыли новый сезон. Для зрителей готовится немало премьер. Часть из них можно оценить уже сегодня, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области. Всего будет показано свыше 15 премьер.

Екатеринбургский театр оперы и балета представит оперу "Волшебная флейта" и балет "Пахита". Свердловский театр драмы приглашает на премьеру спектаклей "Дни Турбинных" и "Три мушкетеры" по мотивам произведения Александра Дюма.

Ярким и насыщенным новый сезон будет для театра музыкальной комедии, который отметит 85-летие со дня основания. На его сцене пройдут премьеры спектаклей "Моцарт и Сальери" и "Орфей и Эвридика".

В региональном министерстве культуры отмечают, что в новом сезоне свердловские театры получат традиционные гранты – 18 субсидий в размере 7 и 3 миллиона рублей, а также 500 тысяч рублей.

Поддержка будет оказана и театрам небольших городов, где проживает до 300 тысяч человек. В их числе - Краснотурьинск, Серов, Каменск-Уральский, Первоуральск и Новоуральск.

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