2017 года.

Благодаря социальной программе MidUral Group, дети сотрудников смогли летом 2017 года провести каникулы в загородных лагерях и поправить здоровье в санаториях. Качественный отдых для них был организован администрациями предприятий и профсоюзными комитетами.

На летнюю оздоровительную кампанию ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и ЗАО "Русский хром 1915" суммарно направили свыше 1 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы. Еще 40 путевок в санатории и лагеря выделило Управление образования города Первоуральска.

Дети сотрудников предприятий, входящих в MidUral Group, прошли оздоровление в санаториях "Лукоморье" (Верхний Тагил), "Руш" (Нижний Тагил), "Самоцветы" (Таватуй), "Курьи" (Сухой Лог), "Дюжонок" (Первоуральск), а также отдохнули в лагерях ФОК "Гагаринский", ДОЛ "Заря" и ДОЛ "Солнечный".