Там ремонтируют тепломагистраль.

22 сентября 2017 года в Екатеринбурге закрыли для проезда улицу Посадскую на участке от Репина до Гурзуфской.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, ООО "ЖБИ 2020" занимается там ремонтом тепломагистрали. Работы продлятся до 25 сентября 2017 года включительно.