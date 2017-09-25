Голубой огонек ждут в 45 домах.

Холдинг "ГАЗЭКС" обеспечил 100% газификацию поселка Школьный (Сысертский городской округ). Технологическая возможность подключения к газовым сетям создана для всего жилого сектора (45 домов) поселка и социально значимых объектов, в том числе школы-интерната.

Реализация проекта газификации поселка осуществлялась под патронажем правительства Свердловской области. Проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, разрабатывалась за счет средств потребительского газового кооператива "Шевелевка-Газ", созданного инициативными жителями поселка. Инвестиции АО "ГАЗЭКС" в сеть распределительных газопроводов и установку шкафного газорегуляторного пункта составили 12 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

АО "Газмонтаж" осуществило строительство газопроводов различного давления протяженностью 3,4 километра, в том числе с применением метода наклонно-направленного бурения в местах пересечения коммуникаций и реки Сысерть.

Пуск газа первым потребителям в поселке Школьный состоялся 22 сентября 2017 года. На голубое топливо перешли 12 частных домов с готовой внутренней инфраструктурой.

Как рассказала член кооператива "Шевелевка-Газ" Ирина Абакумова, газ был очень нужен поселку, часть которого отапливается еще углем, в том числе детский дом. Сейчас жителям Школьного обеспечено бесперебойное отопление.