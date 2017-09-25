Со скидками до 30%.

25 сентября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла традиционную распродажу "Выбери свою зиму". До 8 октября билеты по России, СНГ и за рубеж можно приобрести с дисконтом до 30%.

Скидки действуют на вылеты до 15 апреля 2018 года из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Омска, Барнаула, Благовещенска, Читы и Новосибирска. Также есть возможность отправиться в путешествие подешевле из Томска, Кемерово, Якутска, Краснодара, Челябинска, Владивостока, Улан-Удэ, Красноярска, Сочи, Самары, Ростова, Хабаровска и Уфы. Полный список направлений - на сайте www.uralairlines.com.

Билеты продаются на сайте, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр или в авиакассах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Оплатить всю сумму можно бонусами программы лояльности "Крылья": один бонус равен одному рублю. Для новых участников программы дополнительной скидкой станет приветственный бонус до 1000 рублей.