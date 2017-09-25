И снег с дождем.

Начало недели в Свердловской области ознаменуется ночными заморозками. В темное время суток температура будет опускаться местами до минус 2 градусов. На севере региона дожди сменятся мокрым снегом.

Днем с понедельника по среду ожидается плюс 3-8, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском гидрометцентре. Все три дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Екатеринбурге в первые дни недели градусники будут показывать плюс 6-8 днем. По ночам температура также будет стремиться к нулю, но преимущественно оставаться "в плюсе". В ночь на вторник ожидается плюс 2-4, на среду – плюс 1-3. Периодически будут идти дожди.