Вся надежда на iPhone X.

Первые дни после выхода iPhone 8 не оправдали надежд производителей и оказались самыми неприбыльными за последние годы. Старт продаж по всему миру обошелся без традиционных очередей за новым гаджетом. Так, в Лондоне за сутки купили всего 8 смартфонов, в Сиднее – 30, в Сингапуре – 50, пишет Finantial Times.

По оценке аналитиков, с начала продаж 22 сентября Apple лишилась 43 миллиардов ожидаемой прибыли. Эксперты считают, что потребители не торопятся за iPhone 8, потому что ждут следующую новинку – iPhone X. Восьмой же смартфон мало чем отличается от предшественника.

В России старт продаж iPhone 8 назначен на 29 сентября, iPhone X – на 3 ноября, передает "Уралинформбюро".