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Уральские регионы вошли в криминальный ТОПСегодня в 10:44

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Впереди – Москва.

Челябинская, Тюменская и Свердловская области вошли в ТОП-10 регионов страны по уровню преступности. В списке Генпрокуратуры РФ они заняли 4, 7 и 8 места соответственно, передает "Уралинформбюро".

За первые полгода 2017 года на Южном Урале было совершено 33 тысячи преступлений, на Среднем Урале и в "тюменской матрешке" – по 28 тысяч. Лидер антирейтинга – Москва. Там нарушили закон почти 72 тысячи раз. За ней следует Московская область и Краснодарский край.

Всего за отчетный период с января по июнь 2017 года в России зарегистрировано 1 030 193 преступления, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение числа преступлений наблюдается во всех федеральных округах.

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