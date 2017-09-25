Впереди – Москва.

Челябинская, Тюменская и Свердловская области вошли в ТОП-10 регионов страны по уровню преступности. В списке Генпрокуратуры РФ они заняли 4, 7 и 8 места соответственно, передает "Уралинформбюро".

За первые полгода 2017 года на Южном Урале было совершено 33 тысячи преступлений, на Среднем Урале и в "тюменской матрешке" – по 28 тысяч. Лидер антирейтинга – Москва. Там нарушили закон почти 72 тысячи раз. За ней следует Московская область и Краснодарский край.

Всего за отчетный период с января по июнь 2017 года в России зарегистрировано 1 030 193 преступления, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение числа преступлений наблюдается во всех федеральных округах.