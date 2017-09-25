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Продажу "Боярышника" не стали ограничиватьСегодня в 12:00

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Спрос на лекарственные настойки невысок.

Минюст не утвердил норму Минздрава об ограничении отпуска из аптек лекарств, содержащих спирт. Соответствующий приказ опубликован и вступил в силу с 22 сентября 2017 года, сообщают "Известия".

В проекте документа была предусмотрена норма, разрешающая продажу спиртосодержащих настоек по два флакона в одни руки. По мнению экспертов, норма не вошла в окончательный вариант потому, что спиртосодержащие лекарства не пользуются популярностью у населения. Их продажи за последний год упали на 12%, передает "Уралинформбюро".

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский полагает, что отсутствие ограничений не повысит спрос на лекарственные настойки. "Даже если никаких ограничений в отпуске из аптек спиртосодержащих препаратов не будет, все равно их не станут покупать больше, чем сейчас. Каждый год на протяжении последних пяти лет спрос на них падает. Их почти не употребляют не по назначению", — считает специалист.

Внимание на реализацию спиртосодержащих пищевых добавок и непищевой спиртосодержащей продукции обратили после массового отравления иркутян в конце 2016 года. Тогда 76 человек умерли, отведав лосьона для ванн "Боярышник". После этого Роспотребнадзор ввел ряд ограничительных мер. В частности, было введено временное ограничение на розничную торговлю такой продукцией. Эта мера вкупе с усилением контроля за оборотом спиртсодержащей продукции позволила снизить количество отравлений непищевым алкоголем.

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