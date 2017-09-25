Пятерых выдворят из России.

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Свердловской области наведались на полигон твердых бытовых отходов в Верхнепышминском районе. В результате рейда по поиску нелегальных мигрантов было выявлено 19 нарушителей – 14 человек отделались штрафом, пятерых выдворят на родину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального главка.

По словам замначальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Кирилла Слизова, на свалке иностранцы занимались сортировкой мусора. Жили они там же в домиках в антисанитарных условиях. Сейчас для привлечения к ответственности устанавливается их работодатель.