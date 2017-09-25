Победивших в специальном конкурсе.

Подведены итоги 17-го Открытого конкурса молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние общества "Газпрома". Его совместно проводили "Газпром добыча Ямбург", "Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Надым", "Газпром переработка", а также компания "Севернефтегазпром", впервые участвовавш в подобном мероприятии.

В 2017 году конкурс проходил в три этапа: на первом анализировались документы выпускников, которые могли бы претендовать на место в компании. Во втором туре участники выполняли практические задания и демонстрировали знания теории. Финальным испытанием стало собеседование с ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений "дочек".

Из 425 заявившихся на участие в первом туре право на трудоустройство в "Газпром добыча Ямбург" получили только 19 молодых специалистов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, 15 из них уже работают в компании, еще трое присоединятся к коллективу в октябре, а один обладатель сертификата сделает это через год – после прохождения срочной службы.

На торжественной церемонии вручения сертификатов, выступая от лица победителей, выпускник Томского политехнического университета Уктамжан Турусунов признался, что задумываясь об участии в конкурсе, он воспринимал победу как мечту. Теперь же молодой сотрудник компании осознает, что мечта сбылась.

И.о. генерального директора "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев поздравил новых работников предприятия и пожелал им успехов. По его словам, предыдущие победители конкурса молодых специалистов получили гранты гендиректора на обучение в аспирантуре, 47 повысили свой разряд, 33 перевелись на инженерно-технические должности, а двое уже заняли руководящие посты.

Также два молодых специалиста стали лауреатами Всероссийского конкурса "Инженер года", трое признаны лучшими рационализаторами ООО "Газпром добыча Ямбург", а один – лучшим рационализатором ЯНАО.

Стоит отметить, что следующий конкурс пройдет весной 2018 года.