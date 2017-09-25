Хлеб признали опасным продуктомСегодня в 13:29
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Наряду с колбасой и майонезом.
Россиянам рекомендуется ограничить потребление хлеба, колбасы, консервов, сыров, сладких йогуртов, пирожных, майонеза и кетчупа. Эти продукты вошли в черный список Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности (ФИЦ) из-за высокого содержания соли, сахара и трансжиров.
Специалисты ФИЦ предложили Минздраву и Роспотребнадзору помечать товары из этого перечня красной полосой на этикетке, используя маркировку "светофор". Такие меры входят в разработанную правительством "Стратегию повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года", пишут "Известия".
Предложение указывать количество "опасных" элементов на этикетке уже передано на рассмотрение Евразийской экономической комиссии, регулирующей деятельность Таможенного союза.
Для снижения потребление соли, сахаров и трансжиров в ФИЦ рекомендуют учить население разбираться в вопросах здорового питания, а производителям - указывать содержание вредных веществ в продуктах на упаковке. Эксперты считают, что потребитель должен своим выбором заставить пищепром выпускать более натуральную продукцию, сообщает "Уралинформбюро".
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