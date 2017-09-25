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На Ямале строители заплатят штраф в 10 миллионов за взяткуСегодня в 15:06

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В 19 миллионов.

В Надыме суд признал строительную компанию АО "Севергазстрой" виновной в даче взятки и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В 2014 году общество столкнулось с финансовыми трудностями. Руководство хотело продлить кредитный договор с банком. Для этого было решено передать в залог право на аренду муниципального земельного участка, который находился в пользовании компании.

Чтобы получить согласие на передачу аренды, заместитель генерального директора АО "Севергазстрой" передал бывшему замглавы администрации района взятку в виде недвижимого имущества на 19 миллионов рублей.

Расследование по уголовному делу о получении бывшим чиновником взятки в особо крупном размере продолжается.

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